Finn Tapp ha protagonizado una de las salidas de un equipo más surrealistas de la historia del fútbol. El jugador, que llegó al Oxford en verano procedente del MK Dons, se ha dado 'a la fuga' para participar en un 'reality' inglés sin que su club estuviera enterado de todo el asunto.

De hecho, el equipo se enteró de que ya no estaba con ellos después de verle por la televisión en el programa, en un viaje sorpresa para su club que le llevó a Sudáfrica y a participar en dicho reality.

"El club no sabía nada que Finn Tapp estaba en el programa. Es el protocolo normal para todos los concursantes. Lo entendemos, y le deseamos suerte", comentó el Oxford en sus redes sociales.

The club was not aware Finn Tapp was going on Love Island - this is normal protocol for all contestants. We understand and wish Finn luck on the show.