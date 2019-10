Juanma Rodríguez duda de la figura de Zinedine Zidane en el Real Madrid. Tras el empate del Real Madrid contra el Brujas, el tertuliano explicó que la figura del francés le empieza a resultar "irritante".

"Yo quiero que el entrenador del Real Madrid me dé respuestas. La gente se merece explicaciones. No me vale que en rueda de prensa dé largas cambiadas. No da una sola respuesta futbolística", critica Juanma Rodríguez.

"¿Cómo que no han salido con intensidad en la primera parte? Es lo mínimo exigible. Yo veo la plantilla del Real Madrid y es una buena plantilla para competir. Yo sí que estoy preocupado", afirma el tertuliano.