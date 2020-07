La decisión de Quique Setién de sacar a Antoine Griezmann en el minuto 88 en el partido ante el Atlético de Madrid está dando mucho que hablar. A la indignación de su familia se unieron las declaraciones de Simeone... y Josep Pedrerol también se ha pronunciado.

El presentador de 'Jugones' ha dedicado su editorial a la humillación del técnico cántabro a Griezmann, un futbolista por el que el FC Barcelona pagó un total de 120 millones de euros.

"Messi hundido y Griezmann humillado. ¿Tan malo es Griezmann? ¿Tanto perjudica al equipo? ¿Tanta manía le tiene Setién?", se pregunta Pedrerol.

Y sentencia con una frase demoledora: "Ya sabemos que no tiene nivel para jugar en el FC Barcelona, ya sabemos que a Messi no le gusta... pero Setién tiene que ser listo. Le puede necesitar, pero actuando como ayer no perjudica solo al jugador, perjudica a su equipo, a su todavía equipo".