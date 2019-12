Josep Pedrerol arrancó con fuerza El Chiringuito. El director y presentador del programa lanzó una propuesta clara y contundente: "Exigimos escuchar el audio del VAR del Clásico".

"¿Por qué los del Comité de Competición, que no tienen nada que esconder, no nos ponen como otra veces el sonido del VAR?", se pregunta Pedrerol. Además, cuenta que el Real Madrid no ha escuchado ninguna grabación.

"¡Que lo pongan! Que sepamos cómo se utiliza el VAR. El VAR es bueno, pero los que lo utilizan generan demasiadas dudas. Queremos la verdad, exigimos, por la limpieza del fútbol, escucharlo. Si no tienen nada que esconder, que lo muestren. Si no lo muestran... vamos a pensar todos bastante mal", finaliza Pedrerol.