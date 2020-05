Este martes se cumplió el segundo aniversario de la conquista de la Decimotercera por parte del Real Madrid. La tercera Champions consecutiva y la cuarta en cinco años llegó tras una final muy disputada en Kiev frente al Liverpool.

Los de Zinedine Zidane vencieron gracias a la picardía de Karim Benzema y el oportunismo de Gareth Bale en la noche más aciaga de Loris Karius.

Tras el pitido final y la explosión de felicidad en los jugadores blancos, llegó el auténtico bombazo de la noche: en una entrevista a pie de campo, Cristiano Ronaldo confirmó que había sido su último partido con el Real Madrid.

"Muchos sabíamos que era el último partido de Cristiano en el Madrid. El tema es si se equivoca o no al decirlo cuando acaba el partido", dijo Edu Aguirre en 'El Chiringuito', donde se debatió acerca del momento dado el aniversario.

Cuatro días antes de la final, Cristiano concedió una entrevista a Josep Pedrerol en la que sorprendió que no fuera claro con respecto a su futuro. "Mi futuro es jugar la final y ganar. Hay cosas que no depende de mi", dijo el portugués en su momento.

Tras saltar la noticia en el verde de Kiev, pareció que la conquista de la 'orejona' había pasado a un segundo plano y muchos le recriminaron a Ronaldo haber elegido ese preciso instante para anunciar su marcha.

"Se equivocó porque amargó la fiesta del madridismo. No se celebraba la Decimotercera, se le pedía a Cristiano que no se fuese. Fue el centro de la fiesta cuando no le correspondía", afirmó con rotundidad Josep Pedrerol en 'El Chiringuito'.