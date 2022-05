Josep Pedrerol, presentador de 'Jugones' y de 'El Chiringuito', ha desvelado en exclusiva en el Twitch de 'El Chiringuito' el mensaje de Whatsapp que Kylian Mbappe ha mandado a Florentino Pérez para comunicarle su decisión de continuar en el PSG y de decir 'no' a la oferta del Real Madrid.

"Teníamos razón. Cuando dijimos el martes, el miércoles... Teníamos razón cuando dijimos que había un problema", comenzó diciendo Pedrerol en directo durante el 'streaming'.

En ese sentido, Pedrerol, presentador de 'El Chiringuito' y de 'Jugones', insiste en que el tono del mensaje de Mbappé ha sido "muy cariñoso".

A continuación, el periodista expuso las palabras que Mbappé, en esencia, trasladó a Florentino Pérez para confirmar que se queda en el PSG.

"Monsieur' Florentino, le comunico que he decidido quedarme en el PSG. Quiero agradecerle la oportunidad que me ha dado de jugar en el Real Madrid, el club del que he sido fan desde pequeñito", relata Pedrerol.

El presentador prosigue con el mensaje: "Espero que sea comprensivo con mi decisión".

Para terminar, sentencia con el texto de Mbappé: "Suerte en la final de la Champions League".

Concluye de esta manera, al menos esta temporada, el culebrón de Kylian Mbappé y su finalmente 'sí' al PSG y 'no' al Real Madrid.

Está por ver ahora por cuántos años ha renovado el francés con los de París, apuntando a una opción a tres años, hasta 2025, según informaciones de 'L'Equipe' y de 'Le Parisien'.