Kylian Mbappé ya ha hablado con Florentino Pérez. Tal y como informa en exclusiva Josep Pedrerol, el delantero francés le ha comunicado al presidente del Real Madrid su intención de renovar con el PSG y de no aceptar, por tanto, la oferta de los madridistas.

El francés ha decidido, por tanto, aceptar la propuesta del equipo de la capital de Francia para continuar, de este modo, su carrera en el PSG.

Termina, de este modo, un culebrón que ha durado prácticamente un año. Desde que, en el verano de 2021, Mbappé estuviese dispuesto a lo que fuese para recalar en un Real Madrid que, hasta el último instante del mercado de fichajes, luchó por su fichaje.

Luchó con un PSG que, evidentemente, no estaba dispuesto a vender a su estrella y que dijo 'no' a todo lo que llegaba desde Madrid. Dijo 'no' pensando que podrían convencer al galo para que siguiese más tiempo con ellos.

Pero pasaban los meses y nada. Llegó enero, y nada. Ni una firma con los de París. Mbappé, libre para negociar. Libre para hablar con el equipo que fuese mientras que el proyecto deportivo galo se venía abajo, de nuevo, en la Champions League.

A manos, además, del Real Madrid. Los blancos les remontaron en apenas 30 minutos, dejando en nada la exhibición de un Mbappé que fue el único al que no señaló su propia afición. Ni la Ligue 1 calmó los ánimos de la hinchada.

Sin embargo, a pesar del nuevo tropiezo en Europa, Mbappé ha decidido seguir y liderar, junto a Messi y Neymar (salvo que alguno de los dos deje el club), el proyecto del equipo de la capital de Francia.

El Real Madrid ve como, de nuevo, Kylian elige París. Ya sucedió cuando estaba en el Mónaco, momento en que ya los blancos le tenían bien echado el ojo... y ahora ha pasado de nuevo. Con las dos ofertas sobre la mesa, tal y como confirmó su madre, Mbappé elige el PSG.