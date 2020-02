Jordi Mestre fue vicepresidente deportivo del Barcelona hasta el 3 de julio de 2019, día en el que presentó su dimisión. En su currículum siempre quedará aquella frase que negaba la marcha de Neymar: "Se va a quedar en el Barcelona al 200%". Pero el brasileño se marchó y el vicepresidente quedó señalado.

En una entrevista a 'Mundo Deportivo' ha repasado aquel fatídico verano de 2017, en el que Neymar Jr hizo las maletas hacia París. "En ese momento nadie sabía que se iría porque no se lo dijo a absolutamente nadie del club. Un exjugador muy importante del club me confesó que tampoco nadie del equipo lo sabía. Y Leo también lo reconoció públicamente más tarde. En la gira estival de ese verano en Estados Unidos fueron días muy intensos por ese tema", explica Mestre, que además asegura que el delantero "lloró de arrepentimiento al poco tiempo de marcharse".

Y el Barça intentó su regreso, sobre todo durante el mercado estival de 2019. Pero no fue posible. ¿Repescaría Mestre a Neymar después de todo lo que ha ocurrido?: "Desde el punto de vista emocional por cómo se fue, no. Desde el punto de vista deportivo, sí. En mi opinión aporta un plus que muy pocos jugadores tienen, es el talento del uno contra uno y atesora mucho gol. Algo que necesitamos en muchos partidos donde el rival se encierra atrás. Sí, deportivamente le ficharía", señala.

Aunque pone condiciones. "Si Neymar tuviese que volver tendría que hacer un acto de contrición, retirar la demanda contra el club, fustigarse, pedir perdón, asumir su error y, por supuesto llevar una vida casi monacal. Todos hemos tenido en nuestra vida errores y a quién no le hubiera gustado que le diesen una segunda oportunidad", relata Jordi Mestre.

El culebrón continúa. ¿Regresará Neymar al Barça? A partir de junio seguro que se volverá a hablar de ello.