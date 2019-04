Jordi Alba: "Xavi se merecía un Balón de Oro"

DEFIENDE A XAVI TRAS LAS PALABRAS DE CRISTIANO

El jugador del F.C Barcelona, Jordi Alba, no ha querido entrar a valorar las declaraciones de Cristiano Ronaldo sobre Xavi Hernández, al que el jugador del Real Madrid criticó después de que el azulgrana destacara que Messi está por encima de él. "Siempre he dicho que para mí es muy injusto que Xavi no haya ganado un Balón de Oro. Sólo puedo hablar bien de Xavi, lo que diga el resto, mejor no opinar", ha subrayado.