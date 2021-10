Los 126 millones de euros que desembolsó el Atlético de Madrid al Benfica para hacerse con los servicios de João Félix después de que Antoine Griezmann fichara por el FC Barcelona se han convertido en una pesada losa para el portugués.

Desde su llegada, al jovencísimo delantero rojiblanco se le ha exigido dar el máximo y rendir desde el primer momento, pero las expectativas se han visto frenadas por la lógica progresión que tiene que experimentar un jugador de su edad.

En una entrevista con 'TNT Sports Brasil' João ha señalado que, una vez alcance su mejor nivel, puede ser "uno de los mejores jugadores del mundo".

Además, ante la pregunta de si puede sentarse en la mesa de Erling Haaland y Kylian Mbappé como sucesores de Leo Messi, el luso lo tiene claro: "Lo haré. Todavía no he alcanzado mi mejor nivel".

"En las últimas temporadas he tenido algunas lesiones, no he tenido un año completo sin lesiones, pero cuando eso ocurra, creo que puedo luchar por ese puesto", ha añadido.

Paralelamente, el ariete ha asegurado que es compatible sobre el verde con su nueva pareja en ataque, Griezmann: "Puedo jugar con todo el mundo, podemos jugar juntos. El míster también dice que podemos jugar perfectamente los dos juntos y según el partido uno u otro también".

A su vez, se ha referido a Neymar, del que dice que seguro harían "buena dupla": "Creo que seríamos una buena dupla. Claro que, después, en el terreno de juego, puede que las cosas no vayan bien. Nunca se sabe, pero creo que haríamos un buen equipo".