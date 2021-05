Joaquín Sánchez es un artista dentro y fuera del terreno de juego. El futbolista del Betis acaba de renovar un año más con el conjunto verdiblanco. El jugador gaditano seguirá jugando con el club de sus amores a los 40 años.

El jugador más veterano de LaLiga acudió a 'El Hormiguero', y no precisamente en calidad de futbolista. Y es que Joaquín ha descubierto una nueva faceta como escritor. El verdiblanco acaba de escribir un libro. 'Vivir con Arte' es la nueva obra de Joaquín.

"Quién me iba a decir a mí que iba a venir a tu programa a presentar mi libro. Me podía imaginar cualquier cosa, pero a presentar mi libro, en la vida. Me ha caído la más grande, me han dado por todos lados, pero aquí está mi libro", dijo el de Puerto de Santamaría.

El ex de Fiorentina, Valencia y Málaga también contó el momento en el que estuvo cerca de fichar por el Real Madrid. A su manera dicharachera, Joaquín contó una divertida anécdota con Raúl González y Florentino Pérez como protagonistas.

"Yo estaba con Raúl en el servicio, que fui con él, y justo antes de salir entró Florentino. Nos saludamos y le dijo a Raúl: 'Raúl, ¿cómo ves al niño de blanco?'. Imagínate, yo más cortado, imposible. Florentino Pérez, al lado del capitán... Yo no dije absolutamente nada", cuenta el bético.

"Entonces, Raúl le dijo: 'Florentino, éste es un fenómeno, hay que ficharle ya'. Y fue cuando Florentino habló conmigo y me dijo: 'No te preocupes, a ver si hablo con tu presidente y llegamos a un acuerdo y eres futbolista del Real Madrid", reveló Joaquín, que posteriormente añadió entre risas: "¿A ti te ha llamado? Pues a mí tampoco. Apuntó mal mi número".

El motivo de su rechazo al Chelsea de Mou

Pablo Motos preguntó a Joaquín porque rechazó la oferta que José Mourinho de fichar por el Chelsea en 2004. El jugador bético, ni corto ni perezoso, dejó una divertida contestación al presentador del programa de 'Antena 3'.

"¿Con la mano en el corazón? Porque a las tres de la tarde en Londres es de noche. Aquello no es vida. Estamos acostumbrados al solecito, a la cervecita, al ambiente... Y es complicado" respondió el '17' en broma.

"Es verdad que era en un momento de mi vida un poquito difícil para tomar esa decisión porque yo lo tenía todo. Tenía 20 años, ya era Joaquín del Betis y tenía una situación importante dentro del club. En aquel momento era lo que sentía", responde Joaquín, ya en tono serio.