Joao Félix está reviviendo esos a buen seguro para él olvidables y casi olvidados momentos de la temporada 2019-20. El luso, que empezó como un tiro el curso, está regresando a ser el habitual cambio de Diego Simeone en cada partido que juega el Atlético.

Lo es o bien porque no sale en el once inicial o bien porque, de salir, no acaba el encuentro. Ante el Valencia, antes del minuto 70 ya estaba en el banquillo, y ante el Cádiz volvió a suceder lo mismo.

Esta vez, el portugués apenas dispuso de una hora de envite en el Carranza. En el tiempo en que estuvo en el verde, se llevó una patada de Cala prácticamente nada más empezar y contribuyó en el 0-1 de Luis Suárez.

Fue de falta, pero dicha acción vino gracias a un buen movimiento de Joao Félix y a, otra vez, una infraccion que sufrió el portugués obra de Mauro.

Tras eso, una amarilla para él y poco más, a pesar de que lo intentó de diversas maneras e intentó buscarse espacios en la zona ofensiva del campo.

Dejó su lugar a Correa, que fue quien asistió a Koke en el 2-4 del Atleti contra el Cádiz en una nueva victoria rojiblanca.

Así, los de Simeone suman 50 puntos tras 19 partidos, cifra que iguala la obtenida en la 2013-14, temporada en la que ganaron LaLiga.