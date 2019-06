Tebas: "Que Aranda era un 'pájaro' ya lo sabíamos hace mucho tiempo"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, afirmó que el exjugador Carlos Aranda, uno de los presuntos cabecillas de la 'Operación Oikós' que desarticuló una red de amaños de partidos de fútbol, era un 'pájaro' ya lo sabía todo el mundo, y calificó de "fanfarronada" la implicación de siete jugadores del Valladolid en la trama.

"No he visto el sumario, las pruebas sino las cosas que se han filtrado, pero también que se exageran ciertas declaraciones y conversaciones de ciertos jugadores. Pero que Aranda era un 'pájaro' ya lo sabíamos desde hace mucho tiempo. Todo lo que cuentan no me sorprende", dijo este martes en Madrid.

Javier Tebas, que participó junto al presidente de la Asociación China de Fútbol (CFA), Du Zhaocai, en la puesta de la primera piedra de la ampliación de la base de entrenamientos de la CFA en la localidad madrileña de Algete, descartó también que hubiera siete jugadores del Valladolid implicados en el presunto amaño de su partido contra el Valencia.

"Son conversaciones de Aranda por teléfono en la que dice '¿qué te apuestas a que hay siete vendidos?'. Me parece más una fanfarronada más de Aranda que un dato real. No la he oído, pero me da más la sensación de que es más una fanfarronada de Aranda, que seguro que es bastante fanfarrón", subrayó el mandatario de LaLiga.

Te puede interesar:

Esteban Urreiztieta, sobre la 'Operación Oikos': "Con las escuchas queda claro que conocían el resultado del partido antes de celebrarse"

Las cifras de la 'Operación Oikos': 100.000 euros por cada partido amañado