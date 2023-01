Javier Aguirre se puede haber metido en un buen lío. El mexicano, que dejó un aplaudido discurso antes de enfrentarse al Cádiz, ha cargado contra el VAR después de caer derrotado ante los andaluces... dejando claro eso sí que le gusta eso del vídeo.

Menos mal que le gusta, porque de no ser así... "El VAR me seguirá gustando, pero a veces son más necios ellos y más necios los de abajo", afirma.

"¿Quién gana? 'Ven. no, no voy. Ven. No, no voy... Ganó el de abajo. No quiso ir", insiste.

Aguirre habla de una jugada en concreto: "Es un pisotón en la parte posterior de la pantorrilla. Para eso está el VAR. Igual en el campo hay mucha gente y no puedes verla, pero el de arriba la ve, la frena... y la vuelve a ver".

"No fue lo bastante terco. En el penalti lo fue, no descansó hasta que el árbitro fue a ver la mano. Es el VAR, ellos deciden si van o no van. Ojalá algún día lo aclaren", dice Aguirre.

El azteca, eso sí, no quiere que nada sirva de excusas: "Fueron mejores en la primera parte. Nos han ganado bien".