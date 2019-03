"LA TENES BIEN ADENTRO"

"Isco no me está convenciendo. James tiene más gol y más pase". Estas fueron las palabras de Iván Helguera sobre Isco en una entrevista. Ahora, el andaluz se la 'devuelve' con este 'me gusta' a un polémico tuit sobre el exmadridista: "La tenes adentro Ivan Helguera".