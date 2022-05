"No quiere líderes, no tiene a nadie en el campo que le ayude": esta fue la dura crítica que espetó Patrice Evra después de que el Real Madrid consumase una remontada épica y eliminase al Manchester City en semifinales de Champions League.

El exlateral francés cargó contra el técnico catalán por, según él, querer acaparar todo el protagonismo y liderazgo y no descargar en sus jugadores.

Tras vencer al Wolverhampton y acercarse más a la consecución de una nueva Premier League, el exentrenador del Barça no dudo en responder con contundencia y cierta ironía al galo.

"No estoy de acuerdo con Patrice (Evra). Yo no juego. Necesito la personalidad de los buenos jugadores en el campo. He tenido jugadores agradables e increíbles en mi pasado en Barcelona, Bayern Munich y Manchester City", señaló.

"Podría darte una buena lista en términos de personalidad y carácter. La mayoría de ellos han ganado Copas del Mundo, Europeos, UEFA Champions League y diferentes ligas", añadió.

Seguidamente, aprovechó para lanzarle un 'dardito' a Evra: "Tal vez tenga razón o tal vez lo esté haciendo para volver a trabajar en el Manchester United, es una buena oportunidad ahora. Bien por Patrick (Evra). Ya tomaremos una cerveza juntos y le mostraré la personalidad y el carácter de los jugadores que tenemos ahora".