El duelo entre el Nápoles y la Lazio de la Serie A se vivió entre mucha tensión. Se produjeron varias tanganas, incluso entre los banquillos. Y la Fiscalía italiana está investigando unos insultos racistas a Gennaro Gattuso.

Según publican diferentes medios italianos, el fisioterapeuta de la Lazio, Alex Maggi, le habría dicho "'Terrone di merda'" al entrenador napolitano. Un insulto que los habitantes del norte de Italia utilizan contra los del sur.

Y Gattuso, siempre de carácter fuerte, reaccionó yendo a buscar al fisioterapeuta. "¡Ven y dímelo a la cara!", le contestó el prepador del Nápoles, que el próximo fin de semana se medirá al FC Barcelona en la vuelta de los octavos de la Champions League.

El fisioterapeuta salió a pedir disculpas públicamente: "En mis muchos años de profesión, nunca ofendí a nadie. Además de ser padre familia, soy una persona respetuosa y mi historia profesional lo acredita. Durante el partido ante el Nápoles me dejé llevar por un comportamiento inapropiado y por eso me disculpo profundamente con todos y en particular con el señor Rino".