Cristóbal Soria y Javi Balboa protagonizaron un intenso cara a cara en el especial 'El Clásico' de 'El Chiringuito'. En el previo del encuentro entre el Real Madrid y el Barça, de 16 horas de duración en Mega, los dos colaboradores mostraron su diferente punto de vista sobre el estado de forma de madridistas y azulgranas.

"Me parece que todos los comentaristas que hablan o no ven LaLiga o no ven los partidos del Real Madrid, o hablan de oídas. No estoy en nada de acuerdo", comienza Soria.

Y sigue: "¿Que el Real Madrid juega bien. Yo alucino. No hablamos ya de ganar o de perder".

"Hablan de que dicen que el Real Madrid está en un gran momento... ¿hay algo más random que ganar al Getafe con gol de Militao en el minuto 4?", sentencia Soria.

Javi Balboa entró al trapo a los comentarios de Cristóbal Soria: "En comparación con el Barça, el Real Madrid está mejor".

"Como decís, el Real Madrid no está en un buen momento, pero no pierde; el Barça está bien... y pierde", contestó.