Los presuntos insultos machistas de un árbitro a las jugadoras del Crevillente sigue dando que hablar. A pesar de que el colegiado lo niega, el Comité de Árbitros de la Comunidad Valenciana está investigando los hechos.

"Sois unas nenazas, no sé como jugáis al fútbol, qué asco de partido... Estuve hablando con él y me dijo 'si no entiendes de fútbol mejor cállate'", ha explicado Inmaculada Martínez, una de las jugadoras a laSexta.

"Sentimos impotencia porque no podíamos hacer nada. Qué le vas a hacer a un árbitro... te va a expulsar", ha indicado Inmaculada, que fue expulsada del encuentro junto a otras tres compañeras.

El partido fue suspendido y el árbitro llamó a la Guardia Civil para abandonar el recinto escoltado, entre los gritos de la grada.