Joao Félix. Ese es el nombre que ha apuntado la directiva del FC Barcelona y que desean que entre en la operación de Antoine Griezmann, según informó Jota Jordi en 'El Chiringuito'.

"Es un jugador que al presidente le gusta mucho. todos sabemos el representante que tiene, Jorge Mendes. Tiene una grandísima relación con Joan Laporta. En el momento que ha entrado la operación Griezmann sobre la mesa se ha puesto uno de los deseos de Laporta que es Joao Félix", dice Jordi.

Álex Silvestre, por su parte, apuntó a Saúl: "Entiendo que a Laporta le gusta más Joao Félix que Griezmann. A mí me dicen que Joao no va a entrar en ningún tipo de trueque. Luego no sé si habrá una negociación paralela, me cuesta creerlo o imaginar verlo en el Barça. Lo veo más fácil con Saúl".

"El Atleti prefiere dar uno o dos jugadores que pagar dinero, porque el Barça pide dinero...", completa Álex. El Barça y el Atleti continúan en plenas negociaciones para completar el trueque. Saúl ha entrenado los dos últimos días al margen de sus compañeros en Los Ángeles de San Rafael.