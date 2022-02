La eliminación del Real Madrid en Copa del Rey en San Mamés dio para mucho juego en 'El Chiringuito'... pero podría haber dado más. Todo, gracias a un Cristóbal Soria dispuesto a dar el 'trompetazo' con motivo de la victoria del Athletic ante los de Carlo Ancelotti en el torneo del K.O.

Pero no. No pudo ser. El colaborador del programa trató de hacer algo y aunque a buen seguro era brillante el resultado final no fue el que él se esperaba. "No he tocado una trompeta en mi vida", reconoció al final.

Con sigilo, se acercó por detrás a Tomás Roncero, que se encontraba en pleno argumento sobre el rendimiento de Messi... y trató de tocar la trompeta a lo Asier Villalibre.

El resultado fue que apenas salieron unas notas del instrumento, por más esfuerzo que hizo un Soria que casi hasta se marea.

El resto de colaboradores tenía claro su veredicto: "¡Qué ridículo. ¡Es el mayor ridículo!"

Hasta Soria aceptó su 'derrota': "Mira cómo estoy. No la toco más. Por poco se me sale un h*** y todo de apretar".

El Athletic derrotó al Real Madrid en los cuartos de final de la Copa del Rey con un gol de Berenguer, y es uno de los cuatro equipos junto a Rayo, Valencia y Betis que lucharán por el título del torneo del K.O.