Gonzalo Higuaín está viviendo posiblemente una de sus últimas etapas como futbolista en el Inter Miami. A pesar de toda una carrera en Europa, el argentino parece haberse integrado a la perfección en el equipo de la MLS fundado por David Beckham. El delantero ha protagonizado un vídeo viral en el que aparece, micrófono en mano, cantando el 'Despacito' durante una concentración con el conjunto de Florida.

El 'Pipa' se animó a cantar después de una comida del equipo. Higuaín no dudo en subirse a la mesa y animar el postre a la plantilla del Miami entonando la letra de la famosa canción de Luis Fonsi.

El ex de Juventus, Napolés o Real Madrid, entre otros equipos, no perdió el sentido del ridículo llegando a marcarse un 'bailecito' y animando a cantar a sus compañeros, que no dudaron en grabar la divertida escena con sus teléfonos móviles y subirla a las redes sociales.