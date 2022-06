La segunda jornada de la UEFA Nations League arranca el domingo 5 de mayo y España jugará contra la República Checa. Luis Enrique ha valorado en rueda de prensa a Marco Asensio, entre otros temas.

"Marco es un jugador dotado de una calidad de nivel top mundial con el balón. El chut que tiene Marco no lo tienen ni seis jugadores, pero el fútbol tiene circunstancias que son más importantes para desarrollarte como jugador", ha indicado Luis Enrique en la rueda de prensa previa al partido que la selección española, instalada en un hotel de Praga, disputará mañana contra la República Checa.

🔴🎙️ LUIS ENRIQUE: 🧤 "Busco tener TRES PORTEROS TITULARES y ahora mismo los tengo con UNAI SIMÓN, DE GEA y RÓBERT SÁNCHEZ". pic.twitter.com/J33g0oClhb — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 4, 2022

El seleccionador ha piropeado de esta forma al jugador del Real Madrid, que cuenta con la posibilidad de disputar los encuentros restantes de la UEFA Nations League. "No jugó el primer partido pero aún quedan tres partidos más y vamos a ver si tiene la opción de hacerlo. Está en uno de los mejores clubes del mundo y está en un sitio en el que puede desarrollar todo su juego", añadió Luis Enrique.

La selección española afronta su segundo partido de esta competición y, tras el empate contra Portugal, España busca los tres puntos para regresar a lo más alto de la tabla. República Checa lidera el Grupo 2 y no será un partido fácil para el combinado nacional. "Nos esperamos un partido muy difícil, por la competición, por el nivel de los equipos, República Checa es el equipo que asciende de la liga B pero ya ha demostrado que puede ganar a cualquiera de las integrantes del grupo". señaló el entrenador asturiano.

Además, Luis Enrique ha valorado el alto nivel de todos los combinados en esta competición y, también, la importancia de "tener tres porteros titulares". "No tendría ningún problema en que jugara ninguno de los tres", señaló el exjugador del Real Madrid y FC Barcelona. Unai Simón, según las palabras del seleccionador, "acumula una experiencia interesante", pero afirma que lo que le generan los tres guardametas convocados le "gusta mucho".

"No sé cómo vamos a quedar mañana, no sé si tendremos un buen día, un día más o menos inspirado, pero que desde el primer minuto vamos a ir a por el partido, a presionar alto, a correr riesgos, a tener el balón en campo contrario, a presionar tras pérdida y que se van a vaciar no creo que haya un solo aficionado español que pueda dudar de eso", sentenció Luis Enrique, que calificó como "orgullo" que Rafa Nadal "represente a nuestro país".