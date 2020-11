Haaland volvió a ser el rey de la noche en el partido de Champions contra el Brujas. El noruego logró un doblete para situar a su equipo líder de grupo, consiguiendo así 14 goles en tan solo 11 partidos de Champions desde que debutó con el RB Salzburgo en el torneo el año pasado.

Sin embargo, lo que no se esperaba al acabar el encuentro era la inesperada y surrealista entrevista que le aguardaba.

Cuando llegó a zona mixta, un periodista de 'CBS Sports' lanzó su primera pregunta, la cual no tenía nada que ver con el partido. "¿Te has colocado ya el pelo? No has tenido que usarlo para marcar dos goles, que han sido con los pies", le preguntó el reportero en relación a la cinta de pelo que llevó durante el partido. Haaland, sorprendido, tardó un segundos en responder aunque esquivó la pregunta: "Ha sido una buena noche y tres puntos importantes para nosotros".

Tras esto, todo parecía volver a su cauce ya que el periodista se centró de nuevo en el partido preguntándole por la preparación previa al encuentro y sobre su sexto gol a un equipo belga, pero las situación volvió a ponerse incómoda, mucho más que al principio.

"¿Vas a dormir solo esta noche?", preguntó de nuevo al jugador del Dortmund, algo que no pareció hacerle mucha gracia y tras unos segundos en silencio se limitó a responder con un "sí", pero el periodista no estaba conforme con la respuesta por lo que volvió a insistir: "¿No te llevas a una novia esta noche a casa? No has marcado un 'hat trick'". Haaland incrédulo respondió rápidamente tratando de terminar con esa entrevista: "No marqué, no".