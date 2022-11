Sorprendió, y mucho, Joan Laporta al afirmar este lunes en un acto que el mérito del buen rendimiento de la selección española, además de por Luis Enrique, era por Xavi Hernández.

A pesar de estar fuera de la Champions y descendidos a la Europa League antes de invierno, el presidente del FC Barcelona sacó pecho de 'La Roja'... y le llovieron críticas.

Una de las más duras llegó por parte de José María Gutiérrez en 'El Chiringuito': "Me aburre, de verdad, me aburre. Hasta en época de Mundial donde se habla de las selecciones tiene que estar él ahí".

"No tiene ningún sentido ese afán de protagonismo que tiene. Lo tiene cuando el equipo gana, pero cuando el equipo pierde no", añadió el exjugador del Real Madrid.

Seguidamente, Guti explicó que no hay tanto protagonismo azulgrana como Laporta dice: "Lo tiene cuando el equipo no está y en el Mundial tiene a cuatro jugadores y dice que es gracias a Xavi. A Ferran Torres y a Jordi Alba no les veo jugar tanto. Xavi está quitando siempre a Gavi y ha metido a De Jong por delante de él".

"Ese afán de protagonismo sobra. Que se centre en intentar que el Barcelona gane un título este año y que deje a la Selección en paz", zanjó.