A pesar de haber llegado a su fin, el 'Caso Mbappé' continúa coleando. Durante 'El Chiringuito de Jugones', José María Gutiérrez 'Guti' analizó el nivel actual del delantero francés, recientemente renovado por el París Saint-Germain hasta el próximo año 2025, y su gran proyección de cara al futuro a sus 23 años de edad.

El tertuliano no dudó a la hora de rebatir unas palabras de José Félix Díaz, en las cuales afirmaba que Mbappé era el mejor jugador del mundo en estos momentos. "Cuando ha dicho José Félix que es el mejor jugador del mundo... eso hay que demostrarlo. Todavía no es el mejor jugador del mundo", señaló.

"¿Cuánto tiempo lleva en París? ¿Cuántas temporadas lleva y cuántas Champions ha ganado? ¿Cuántos balones de oro ha ganado? ¿Puede ser el mejor jugador del mundo? Puede serlo, pero de momento no lo es. Es que le alzamos tanto que parece que lo es y es que no lo es. Ahora mismo, este año, el mejor jugador del mundo es Karim Benzema", añadió.

Guti reconoció que tiene opciones de serlo en un futuro, pero cree que lleva cinco temporadas sin demostrarlo en Francia: "Cada años será uno, si él mantiene esa progresión y no salta ninguno de los que puede saltar como Vinicius o Haaland, pues podrá serlo durante muchos años, pero de momento no lo es y lleva cinco años sin serlo. Son cinco años sin ganar la Copa de Europa".

En ese momento, el presentador del programa Josep Pedrerol rebatió al exfutbolista del Real Madrid: "Hombre como no ha querido venir y estás cabreado ahora te parece que es peor futbolista". A lo que respondió: "Para nada, me parece un grandísimo jugador y el jugador con más futuro junto a Haaland y yo hubiera fichado para el Real Madrid a los dos, como ya dije en su día".

Sin embargo, el tertuliano se mantuvo en su postura: "Pero todavía no es el mejor jugador del mundo, y eso hay que decírselo a la cara a él. Basta ya de decirle: 'No, es que eres el mejor jugador del mundo'. No, eres el jugador con más proyección ahora mismo pero el mejor jugador del mundo no lo eres porque no lo has demostrado en el París Saint-Germain en cinco años".

"No ha ganado ni un balón de oro ni una Copa de Europa, solo ha ganado la liga francesa, y hombre por supuesto, porque estás en el mejor equipo. Y esa puede ser una de las razones por las que se ha quedado en París. Porque le puedan dar el balón de oro. ¿Algo pactado? Nunca se sabe, yo no creo en el balón de oro. Hace mucho tiempo que dejé de creer en el balón de oro", sentenció.