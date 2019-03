Guardiola: "No he llamado ni a Messi, ni a Neymar ni a nadie del Barcelona"

El técnico del Manchester City, Pep Guardiola, ha negado que intentara fichar este verano a algunos de los jugadores que entrenó en el Barcelona y a los que se medirá, en el Camp Nou, en la tercera jornada de la fase de grupos de la Champions. "No he llamado a ningún jugador del Barça este verano. No llamé a Messi ni a Neymar ni a Luis Suárez ni a Busquets ni a Iniesta", ha subrayado. Guardiola ha reconocido, no obstante, que el City sí se puso en contacto con el meta azulgrana Marc-André ter Stegen cuando se enteró de que se planteaba cambiar de aires porque quería jugar más, aunque finalmente acabó fichando a Bravo.

Con especial vehemencia ha desmentido haber telefoneado a Lionel Messi para convencerle de que viniera a Manchester: "En el caso de Leo, lo que mas deseo es que acabe su carrera aquí, porque no hay ningún sitio mejor para él. Si un día decide a irse, y ojalá no sea así, probablemente habrá una lista de cinco, seis o siete personas o clubes que lo querrán fichar, pero su destino lo va a decir él. No he llamado a ninguno del Barça -ha reiterado- y tendría derecho a hacerlo, porque el Barcelona también llama a jugadores del City y no pasa nada".

Pep Guardiola regresa al Camp Nou año y medio después de hacerlo por primera vez con el Bayern de Múnich. Entonces, cayó goleado por 3-0 en la ida de las semifinales de la Champions. Aquel Barça acabaría ganando su quinta Champions en Berlín. Para él, la situación que vive ahora como nuevo entrenador del City no es comparable a la de entonces. "Con el Bayern teníamos la obligación de ganar siempre la Champions. En el City llevamos dos meses juntos. Es poco tiempo aun estoy conociendo a mis jugadores. Es una prueba para ver dónde estamos, cómo respondemos ante el mejor equipo del mundo", ha indicado.

"Siempre es un gusto ver jugar a Messi"

Para Guardiola, volver al Camp Nou, donde creció de niño, siempre es especial y también medirse a Messi, a quien entrenó durante cuatro años repletos de éxitos y considera el mejor futbolista de la historia. "Estoy feliz de que haya superado la lesión. Siempre es un gusto y una satisfacción verlo jugar y me alegro de que esté bien y de que pueda jugar", ha comentado sobre el astro de Rosario.

También reencontrarse con su amigo Luis Enrique Martínez, su homólogo en el banquillo azulgrana: "No tenía ninguna duda de que le iba a ir muy bien aquí. Se veía que era especial, directo, honesto y muy trabajador. Ha tenido mucho éxito en sus dos primeros años y en en el tercero también lo va a tener, seguro. En el partido de ida, contra el Bayern (hace tres temporadas), me dio un buen repaso. Ojalá podamos hacer un buen partido y darle un buen susto", ha manifestado con una sonrisa.

"El Barça es muy bueno con el balón y a la contra"

El tropiezo en Celtic Park (3-3) la pasada jornada obliga al City a sacar algo positivo del Camp Nou para no descolgarse aun más del Barça en la clasificación. ¿Cómo lograrlo? "Intentado ser, aquí, nosotros mismos lo más posible. Leo, Neymar, Suárez, Busi o Andrés, cuando tienen la bola son muy buenos. Esa es su fuerza, pero también se organizan bien para lanzar bien los contraataques, y eso les hace muy peligrosos en todos los registros. ¿Qué podemos hacer para controlar el talento? Son noventa minutos, y no necesitan muchas ocasiones para marcar. Ellos esperan su momento. Lo tendrán. Son muy precisos", ha sentenciado Pep Guardiola.