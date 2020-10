Ronald Koeman dijo tras el partido ante el Sevilla que un jugador de la talla de Antoine Griezmann tenía que haber marcado alguna de las que tuvo. Griezmann, tras marcar con Francia, dijo que Deschamps le ponía en su sitio. Tras el duelo contra el Getafe, el francés ha dado la razón... al entrenador holandés del Barcelona.

Porque ha vuelto a pasar. Pasada la media hora de partido en el Coliseum, el galo recibió un bestial pase de Pedri al espacio en un buen desmarque. Pero, cuando se plantó ante Soria, se le apagó la luz.

Con el cuerpo demasiado atrás, Griezmann disparó con la derecha y, sin nadie alrededor, el balón se le fue muy por arriba.

Tal fue la situación que Ronald Koeman se dio la vuelta, sabedor que esas ocasiones, ante un rival tan correoso como el Getafe, no se pueden perdonar.

El fútbol es un estado de ánimo...

Pero Griezmann perdonó. Perdonó una que, en el Atlético y en la selección de Francia, solía y suele meter. Dicen que el fútbol es un estado de ánimo, y en estos momentos el de Antoine, de azulgrana, es más bien escaso.

En el primer acto tuvo esa, pero en el segundo... no tuvo nada. En el 4-2-3-1 se situó por la derecha tirando al centro, donde él quiere o le gusta jugar. Detrás del delantero, Messi en este caso. Tras el descanso, a la banda completamente. Estuvo desaparecido.

O no le encuentran o no le buscan... o no se deja encontrar. El caso es que Griezmann, una vez más, da la razón a Koeman y se la quita al mismo tiempo. A pesar de sus palabras, y de sus actuaciones, el holandés le mantuvo en el once inicial y le dejó 80 minutos en el campo.

Koeman le dio 80 minutos que no aprovechó

Ahí fue cuando salió Trincao, para tratar de dar luz a un partido espesísimo y poco fluido del Barcelona. El Getafe sabe cerrar bien los espacios por dentro, y la prueba es que Messi apenas la olió en el segundo acto. Todo el Barça cayó en la tela de araña de Bordalás.

Tras el parón de selecciones, Real Madrid y Barcelona perdieron ante Cádiz y Getafe en una semana con Champions League y con Clásico el sábado 24 de octubre.

