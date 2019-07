Antoine Griezmann ya sabe lo que es vestir la camiseta del Barcelona en un partido. Era un amistoso, y además en Japón, pero el galo no olvidará este 23 de julio de 2019. Tras las idas y venidas, y con el Atlético y su denuncia al Barça presentes, el francés disputó sus primeros 45 minutos de azulgrana ante todo un Chelsea.

Y lo hizo además siendo titular. El 17 compartió ataque con Collado y con su compatriota Dembelé, y actuó además como punta de lanza del tridente alineado por Valverde ante los 'blues'. A pesar de sus buenas intenciones, se notó que lleva poco entrenándose con sus nuevos compañeros y que viene además de un estilo completamente distinto a la hora de jugar.

El francés estuvo eso sí voluntarioso, pero lo cierto es que no pudo rematar ni una sola vez entre palos. Siendo el '9' de Valverde, Griezmann no disparó a portería ni una sola vez en un desempeño que aunque ha realizado en el Atlético no es su mejor posición. Con la llegada de un delantero centro puro como Luis Suárez se puede abrir un nuevo panorama para él. Y para un Barça que ante los ingleses perdió por 1-2.

Durísima entrada de Jorginho

Con todo, dejó buenas muestras de su más que evidente calidad en alguna acción aislada, y se llevó la que es sin ninguna duda la patada más peligrosa de todo el partido y a buen seguro una de las más duras que sufrirá en la pretemproada del Barcelona. Fue Jorginho quien, en el minuto 20, realizó una entrada con los tacos por delante que impactó de lleno sobre Griezmann. Necesitó asistencia, pero pudo seguir hasta el descanso.

Tras él fue uno de los que entró en el carrusel de cambios de Ernesto Valverde. Fue Rafinha quien entró por él para poner fin al que es, por fin, el debut de Antoine Griezmann con la camiseta del Barcelona.

Dos años han pasado desde que los culés se interesaran por un jugador que, en 2017, ya pudo salir de un Atlético que no podía incorporar futbolistas hasta enero de 2018. Precisamente ese año se habló ya de un supuesto acuerdo entre él y los culés, pero finalmente decidió renovar cobrando una enorme cantidad de dinero en el club rojiblanco. Un año más tarde, decidió marcharse para vestir la elástica azulgrana.

Solo queda esperar a Messi y a Suárez

Con ella, el resumen de su primer amistoso con los culés ha sido de gran participación, bajando a combinar y jugando al primer toque. Sin Messi y sin Suárez actuó de falso '9', y ya solo queda esperar a ver cómo se las gasta el nuevo tridente culé cuando por fin este reunido.

Te puede interesar

Griezmann: "Hice lo posible para salir bien del Atlético, allí lo di todo y siempre fui de cara"

Griezmann: "Messi es una leyenda para mis hijos y para los hijos de mis hijos, es una alegría jugar a su lado"

La placa de Antoine Griezmann en el Metropolitano aparece llena de basura y suciedad tras fichar por el Barcelona