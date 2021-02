Ludovic Giuly, quien fuera jugador del FC Barcelona durante tres temporadas (de 2004 a 2007), ha hablado en 'Le Parisien' sobre el futuro de Kylian Mbappé tras su gran partido en el Camp Nou, donde anotó un hat- trick. El exblaugrana ve al joven jugador francés de 22 años como el crack de los próximos años, pero ha lanzado una pregunta sobre la ambición y la capacidad del parisino por mantenerse en la cima mundial, una vez alcance el trofeos de gran prestigio como la Liga de Campeones o el Balón de Oro.

"Es el sucesor de Cristiano y Messi, pero está haciendo su camino. Ya logró lo más alto con la selección, pero todavía no con su club. Ser grande es durar. Cuando gane la Champions, ¿aflojará? Espero verlo después de su primer Balón de Oro. ¿Querrá ser el mejor un año o cinco?", se pregunta Giuly.

El extremo francés también fue preguntado por la comparación de Kiylian con Leo Messi, donde respondió que el joven extremo del PSG tiene que crecer en su carrera sin fijarse en grandes jugadores. El galo todavía cree que es pronto para entrar en comparaciones tras el buen partido del '7' parisino contra el Barça.

"Mbappé pronto será Balón de Oro. Todos lo sabemos. Pero todavía necesita consistencia. Lo que Leo ha hecho durante quince años no se puede comparar con un hat-trick, aunque sea sublime. Estas comparaciones no significan nada. Dejen que Kylian haga su propio camino. Tiene otras cualidades: es muy rápido y muy hábil. El destino de Mbappé no es ser un nuevo Messi sino convertirse en Mbappé", señaló el exblaugrana.

Giuly también habló sobre la posibilidad de ver a Mbappé fuera de París. Los rumores de fichar por el Real Madrid han estado presentes en los últimos años. Mbappé ya habló tras el encuentro de Champions y aseguró que está muy feliz en el PSG y que "sería absurdo" que su futuro se decidiera por un solo partido.

"El PSG es un gran equipo, pero sería igual de bueno en los estadios españoles. Sus cualidades son perfectas. Pero no lo enviemos tan pronto al extranjero, aprovechémoslo", dice Ludovic.