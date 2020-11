Tras completar una temporada extraordinaria en el Sevilla FC de la mano de Julen Lopetegui, Sergio Reguilón regresó a la disciplina del Real Madrid con la Europa League bajo el brazo. Zinedine Zidane optó por contar con Ferland Mendy y Marcelo para el lateral izquierdo del conjunto blanco, por lo que 'Regui' tuvo que hacer las maletas con destino Londres para fichar por el Tottenham.

El joven lateral dejó 30 millones de euros en las arcas merengues, pero desde la 'Casa Blanca' guardan una opción de recompra sobre el futbolista por un importe de cinco 'kilos' superior al montante abonado por el cuadro de José Mourinho.

Dos meses después de debutar en la Premier League, Reguilón habló en los micrófonos de la 'Ser' sobre su salida del Madrid, su llegada a Inglaterra, su relación con Mourinho y el estado de Bale tras su regreso.

"Con Zidane no tuve ninguna charla, fue más con el club. Sabía lo que ellos piensan de mi trabajo pero tuve que tomar una decisión. Y el tiempo dirá. No pedí ninguna explicación, no creo que era conveniente que fuera a pedir una explicación. Cada uno tiene sus gustos. Con mi edad tenía que jugar y seguir compitiendo", explicó Sergio, dando cuenta de que el técnico francés no contaba con él.

Su homólogo en el Tottenham, José Mourinho, sí es muy del gusto de Reguilón: "Nos llevamos muy bien. Genial. Si me manda correr, soy el primero. Me gusta este tipo de entrenador intenso. Se cabrea como todos los entrenadores cuando no se gana. Es un entrenador muy cercano".

Paralelamente, sobre el que fuera su compañero en el Real Madrid y ahora en los 'spurs', Gareth Bale, el lateral izquierdo explicó que le ve feliz, además de desvelar una curiosa anécdota que tuvo jugar en la ciudad deportiva tras fichar al galés.

"Está muy feliz. Le veo diferente. El idioma era todo para él. Habla bien español, un poquito como indio, como yo inglés. Las costumbres hace que este más a gusto en Inglaterra. Cuando tiene que hablar habla. Lo que más me sorprende es que en la ciudad deportiva del Tottenham tiene varios campo de golf y me dijeron que los pusieron por él. Mal no lo hizo en el Madrid, yo lo firmaría. No tengo ni idea si volverá", señaló Reguilón.