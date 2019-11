Gerard Piqué lo tiene claro: quiere retirarse en el Barcelona cuando acabe su contrato. O incluso antes. El central del equipo azulgrana, inmerso en plena Copa Davis, cuenta sus planes de futuro.

"Mi último equipo será el Barça. No tengo absolutamente ninguna intención de vestir ninguna otra camiseta porque si estoy jugando al fútbol es básicamente porque he sido culé toda mi vida", asegura Piqué a 'Mundo Deportivo'.

Además, pone fecha a ese adiós al fútbol, ligándose al final de su contrato: "Los contratos están para cumplirlos. Mi intención es llegar hasta el 2022, pero no tengo una bola de cristal y no sé si lo voy a poder hacer. Si veo que pierdo importancia o veo que no estoy al nivel, no tengo ningún problema en irme antes".