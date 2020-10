Gerard Piqué ha hablado en 'La Vanguardia'. Como cada vez que habla, lo ha hecho de forma clara, tajante y sin morderse la lengua. El central del Barça, uno de los capitanes del club, ha tocado todos los temas y ha cargado contra Josep María Bartomeu por la rebaja salarial, por la forma de gastar el dinero y por cómo se ha llevado el caso de Lionel Messi.

Y es que tras estampar su firma en una renovación que le mantendrá ligado al Barça hasta los 37 años, Piqué se ha quedado a gusto con el todavía presidente de la entidad, que lo será al menos hasta marzo salvo que prospere el voto de censura o que dimita antes.

"No quiero llevarme mal con nadie pero a veces... Lo de las redes sociales, como jugador del Barça que soy, es ver que mi club se ha gastado el dinero, un dinero que nos pide ahora, para criticar a gente del club e incluso a jugadores en activo", dice.

Piqué dice que pidió "explicaciones" a Bartomeu. "Me dijo que no lo sabía, y me lo creí. Pero después ves que la persona que contrató esos servicios sigue en el club. Es doloroso., pero no puedo hacer nada más. Mi relación con el presidente puede ser cordial, pero estas cosas quedan. eso me duele mucho y se lo dije personalmente".

El central ha hablado también del tema de la rebaja salarial: "El club nos comunica que por la pandemia sufrirán mucho económicamente, y que en esa tesitura el Barça está por encima de cualquier persona. Este club me lo ha dado todo, así que me pongo a su disposición".

"Me dicen que todo aquello a lo que se renuncie será cobrado en el futuro. Luego hacemos números y propongo una cantidad", dice Piqué.

El central insiste: "Aquí somos un vestuario unido. Como capitán defiendo los intereses del equipo, pero luego dicen que el vestuario está roto y no sé qué más. cada jugador es libre de aceptar la propuesta del club, pero otra cosa es que te obliguen a hacerlo de manera unilateral con las formas en que lo han hecho".

"El nuevo estadio debe llevar el nombre de Messi"

Sobre Messi, Gerard afirma que habría hecho todo de forma diferente: "Le pedí que aguantara. ¿Cómo puede ser que el mejor de la historia mande un burofax porque siente que no le escuchan? ¿Qué está pasando? Se lo merece todo, el nuevo estadio debe llevar su nombre, y luego el del patrocinador. El club debe preservar a nuestras figuras, y no desprestigiarlas. Me pone de los nervios".

