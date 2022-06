Gennaro Gattuso, posible nuevo entrenador del Valencia, ha respondido a las acusaciones de un exvicepresidente del club che en 'La Gazzetta'. Lo ha hecho en un texto en el que se ha defendido tras ver cómo se le señalaba de machista ,de racista y de homófobo.

En el diario, el técnico se defendió: "Mi historia habla por mí. ¿Yo, racista? ¿Homófobo? ¿Xenófobo? ¿Machista? ¿Pero estamos locos?"

"Aquí es el momento de calmarse. Esa frase sobre las mujeres, cuando entró en el fútbol Barbara Berlusconi, pretendía ser una defensa de la obra de Galliani, que habían interrumpido", dice.

Esa frase fue, tal y como recoge 'Valencia Plaza', la siguiente: "Simplemente no puedo ver mujeres en el fútbol. No me gusta decirlo, pero es así".

Las otras polémicas vienen por frases similares. En 2008, dijo que le resultaba "muy raro" el matrimonio de personas del mismo sexo, y que esto debía ser "entre un hombre y una mujer".

Posteriormente, tras los abucheos a Boateng en un partido, lo que hizo que el futbolista abandonase el campo, comparó eso con cuántas veces han pitado "a los blancos". "A mí me pasó, pero no le doy importancia", dijo.

De todo se ha defendido: "Si soy racista por qué habría fichado a Bakayoko cuando entrenaba al Napoli? No he tenido jamás nada contra los jugadores negros, muchos han sido compañeros y amigos".

"¿Qué saben de racismo estos señores, que se esconden tras un teclado o detrás de un apodo?", pregunta Gattuso.

En ese sentido, Gattuso recuerda el día en que se fue al Rangers cuando era muy joven: "Vengo de un pequeño pueblo de Calabria. Me hice a mí mismo. De niño fui a Escocia, y nadie me dio nada. No permitiré que alguien, con terribles acusaciones, entorpezca mi trabajo".

Lo ciertoes que estas acusaciones estaban también detrás de su no contratación por el Tottenham, cuando los aficionados del club inglés realizaron una campaña en redes evitando su llegada.