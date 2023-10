Sin Karim Benzema, Jordi Alba y Sergio Busquets, el Clásico de este sábado será el que tenga menor media de edad de los últimos años.

Los Camavinga, Bellingham, Vinicius y Rodrygo por un lado, o los Gavi, Fermín, Lamine o Balde por otro, marcarán un partido en el que habrá muchos focos puestos en la nueva generación.

En el lado azulgrana, desde su debut hace dos años, destaca Pablo Martín Páez Gavira, más conocido como Gavi.

El centrocampista ha concedido una entrevista a 'DAZN' en la que, entre otros temas, ha hablado sobre las figuras del Real Madrid.

Como no podía ser de otra manera, el sevillano ha hablado de Jude Bellingham, la gran sensación blanca.

"Yo sabía ya de él, que era un futbolista descomunal. Lo está demostrando en el Madrid, pero claro tiene muchos más jugadores muy completos y no hay que fijarse en uno, sino en todo el equipo suyo", ha añadido.

Eso sí, el británico no es su jugador favorito, pero sí lo es uno de sus compañeros en la medular: "Tchouaméni me gusta bastante como jugador. Me parece un futbolista 'top' y me gusta mucho como jugador".

Este sábado probablemente a Gavi le toque 'bailar' con el exjugador del Mónaco. Veremos quién saca a la pista a quién.