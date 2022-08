Los últimos entrenadores del Valencia CF han demandado fichajes... y casi nunca los han recibido. Gennaro Gattuso se resigna. En su última rueda de prensa quiso echar balones fuera sobre la situación de mercado, asegurando que no está enfadado.

"No es verdad que esté nervioso o enfadado, sé los problemas que tenemos nosotros para fichar y los que tienen otros muchos clubes, que por ejemplo no han podido inscribir jugadores, pero club sabe que tenemos que fichar dos o tres jugadores. Solo me preocupa la muerte", dijo el italiano.

Bryan Gil es el futbolista que suena con más fuerza: "Me gusta, como me gustan todos los buenos jugadores. Estamos trabajando y esperamos que la próxima semana vamos a solucionar cosas, pero ahora no se puede hablar porque no tenemos nada".

El Athletic de Bilbao será el próximo rival del Valencia y Gattuso espera un partido físico: "Sabemos que el Athletic tiene mucho físico, que a balón parado son muy peligrosos y hemos trabajado en ello y tenemos que estar muy atentos".

"San Mamés es un estadio que aprieta mucho, vamos a jugar contra un equipo que le gusta jugar con agresividad, tienen calidad y no será un partido fácil. Nosotros tenemos que saber parar su velocidad", sentenció.

Segunda jornada de LaLiga y Gattuso sigue esperando fichajes en su Valencia. Aunque, eso sí, aseguró que no está enfadado por la falta de los mismos. El próximo 1 de septiembre seguro que volverá a ser preguntado por esta complicada situación que se viene repitiendo en el Valencia en los últimos años.