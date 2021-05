Gareth Bale, aún jugador del Real Madrid cedido al Tottenham, ha sacado el látigo en una entrevista en 'The Times'. El galés se quedó a gusto a la hora de hablar de la prensa en España y del fútbol en nuestro país, y de paso aprovechó para defender a Eden Hazard.

"Vi lo que hizo. Literalmente, parece que acababa de matar a alguien. Solo es un partido de fútbol...", afirma Bale sobre las risas de Hazard en Stamford Bridge, donde el Real Madrid cayó eliminado en Champions League ante el Chelsea.

Gareth dejó un buen recado también para cómo se vive el fútbol en España: "Todo está muy magnificado, y más si lo haces en el Real Madrid. Tienes cámaras las 24 horas y los siete días a la semana".

"Esperan que seas un galáctico. Que hagas lo que han visto hacer a otros antes... y yo seguramente no sea como ellos. A mí me gusta estar con los míos y ser discretos. A otros les gusta mucho salir y construir su marca. A mí me gusta jugar al fútbol, irme a casa y ser una persona normal", afirma Bale.

Gareth sigue y atiza a la prensa: "Lo que les fastidió fue que no actuase como debía. Pero no voy a cambiar, no voy a dejar que cambien ni mi vida ni mi forma de hacer las cosas. Me llevé algún palo de más... pero lo aceptaba".

Para terminar, comenta el asunto del castellano: "Lo hablo lo bastante bien como para defenderme y enterarme de todo. Pero lo que molestaba es que no hablase con la prensa y se inventaron un drama tremendo".