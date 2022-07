Siempre se ha afirmado que la trayectoria futbolística de un jugador es muy corta, pero no para David Parada, futbolista de la U.D. Poblete de la Segunda Autonómica de Ciudad Real, que sigue disputando partidos con 55 años mientras sigue actuando en el circo.

Parada es el futbolista más longevo de Castilla La Mancha, sumando 25 temporadas en activo en el fútbol. "No perder la ilusión de algo que te gusta, porque la vida se vive una vez y en la vida hay que hacer lo que te gusta", desvela sobre su secreto para una carrera tan larga en el deporte rey.

Sin embargo, David Parada nunca ha jugado ningún partido a nivel profesional, algo que no le ha preocupado: "No he comido del fútbol nunca, pero tampoco me ha importado porque tenía el circo y a mi familia conmigo", afirmó. Aunque él mismo reconoce que su longeva trayectoria está llegando a su fin. "Más que por mí, por mi mujer, que tiene miedo que me de algo al corazón", resaltó el manchego.

Donde sí seguirá es en el circo, que le llenará el espacio que le dejará el fútbol. "Todavía cuando hago de payaso y veo a los niños reírse y que se quieren hacer fotos conmigo, te sientes como si fueras alguien", comentó.

Futbolista y circense, una vida que a David Parada le ha dado felicidad. "Jugar al fútbol no profesional, estar con mi familia todo el tiempo, tener amigos por donde voy y mi circo. He sido muy feliz", finalizó.