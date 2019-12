Cristian Ansaldi, jugador argentino del Torino de la Serie A italiana, ha compartido con sus seguidores de Instagram el estado de su vivienda después de que ladrones entrasen a la misma y sustrajesen objetos por valor de más de 200.000 euros, según la Policía de Turín.

El propio futbolista se encarga de informar sobre este robo, asegurando que los ladrones huyeron con "muchas cosas de valor", como bolsos, relojes, anillos o brazaletes.

En el mensaje, Ansaldi quiso referirse a los ladrones que entraron en su casa: "Quiero aprovechar a bendecir y a entregar delante de Dios a las personas que se han metido a mi casa a robarme todo. Me llevaron muchas cosas de valor, como bolsos, valijas, relojes, anillos, brazaletes y más cosas que tenían un valor para nosotros, no por el costo en sí, sino porque sólo nosotros sabemos lo que cuesta comprarse cada cosa. Pero más allá del disgusto, quiero agradecer a Dios por guardar a mi familia, de saber que no había nadie en ese momento, por saber de que Él sigue teniendo el control de todo. Y eso me trae paz".

El exjugador del Atlético de Madrid publicó un nuevo vídeo en el que lee varios fragmentos bíblicos, en los que hace alusión al amor y a la paz para afrontar los malos momentos.