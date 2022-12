La final del Mundial de Qatar entre Argentina y Francia es considerada por muchos como uno de los mejores partidos de la historia del fútbol. Un repaso táctico de la albiceleste, dos goles de Kylian Mbappé en dos minutos, dos goles en la prórroga, tanda de penaltis... el encuentro tuvo de todo.

Leo Messi marcó en el minuto 108 el que parecía el tanto de la victoria. Y ese gol señalan desde Francia que es ilegal y no debió subir nunca al marcador. ¿El motivo? Dos suplentes argentinos estaban dentro del campo cuando el '10' puso el 3-2.

En el reglamento, en la Ley 3, párrafo 9 de las Leyes del Fútbol dice que: "Si, después de marcar un gol, el árbitro se da cuenta antes de que se reanude el juego de que otra persona estaba en el terreno de juego en el momento en que se marcó el gol: el árbitro debe anular el gol".

"Si la persona extra era: un jugador, suplente, jugador sustituido, jugador expulsado u oficial del equipo que marcó el gol; el partido debe reiniciarse con un tiro libre directo desde el lugar donde se encontraba la persona extra", añade el reglamento.

Football fans claim Argentina's third goal against France should not have stood. pic.twitter.com/I2Y6bsFh7P