Tal y como explicó David Bettoni, mano derecha de Zinedine Zidane en el banquillo del Real Madrid, en una entrevista en 'BeIN Sports', el técnico francés tomó la decisión de tomarse un "año sabático" tras su salida del conjunto blanco el pasado verano.

"Sabemos que Zizou es de Marsella, conocemos la rivalidad entre Marsella y París. Después, hay que ver si da prioridad a la parte profesional. Sólo el tiempo lo dirá. ¿Zidane en el PSG? Para ser honesto, no he hablado con él al respecto. Sabemos que ha habido rumores en los periódicos. Pero lo cierto es que Zizou ha decidido tomarse un año sabático por completo. (...) Me habló de su decisión de tomarse un descanso completo. Como siempre, apoyo sus decisiones. Es el entrenador, es el que asume la responsabilidad, es el que tiene que vivir todos estos momentos con la prensa, los medios, los jugadores... Me lo dijo unos meses antes del final de la temporada pasada", reconoció el asistente técnico.

Casi un año después, en Francia ya sitúan a 'Zizou' en un nuevo equipo, y no en la selección francesa, tal y como se viene elucubrando desde hace muchos meses.

Según el periodista de 'RMC' Daniel Riolo, "Zidane será entrenador del PSG a más tardar en junio". La etapa de Mauricio Pochettino al frente del cuadro galo parece estar llegando a su fin dada su turbia relación con Leonardo, director deportivo, y el bajo nivel de juego mostrado por el equipo a pesar de contar en sus filas con iconos mundiales de la talla de Leo Messi, Kylian Mbappé, Neymar o Di María.

Eso sí, aunque no descarta que el entrenador pueda recalar antes de que finalice la presente campaña en el Parque de los Príncipes, su llegada, en principio, no alteraría los planes de futuro de Mbappé, que parece cada día más cerca de consumar su sueño de jugar en el Real Madrid.