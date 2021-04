Además de explicar en qué situación se encuentra la Superliga tras el paso al lado (que no adiós) de 10 de los 12 clubes fundadores y las múltiples críticas recibidas por la UEFA y por su presidente, Aleksander Ceferin, Florentino Pérez también dejó diversos detalles de cómo afronta el Real Madrid el venidero mercado de fichajes en la 'Ser'.

En el capítulo de renovaciones, y de salidas en caso contrario, el presidente del conjunto blanco aseguró que la de Luka Modric ya está cerrada, pero que con Sergio Ramos "no es el mismo caso".

"Con Modric ya hay un acuerdo de renovación. No es el mismo caso de Sergio Ramos. Le quiero como si fuera mi hijo. Él sabe cómo está la situación. La situación es la que es, él la sabe también. Deje que cerremos la temporada", explicó Florentino en un primer momento.

"Estamos cerrando esta temporada y pedimos a los jugadores un esfuerzo. Yo los quiero a todos. Yo fiché a Ramos en el 2005. Dependerá de la situación del club, habrá que vender algún jugador... Sé lo que es encontrarme un club en el año 2000 en una situación muy mala", añadió.

En la línea de las ventas, Florentino se refirió a la continuidad de Raphael Varane tras los rumores de una posible salida del Madrid este verano: "A todos los que están los veo en el Madrid. Si alguno no quiere estar, pues se va. Pero de momento todos quieren".

¿Y seguirá Zidane?: "Tenemos gente joven y muy buena. Fichar a niños da resultado. De momento todos quieren estar en el Madrid. A Zidane le preguntáis lo mismo y por eso pone esas caras. Tiene contrato. Zidane es una leyenda en el Madrid y algún día se irá como una leyenda".

Ya en el capítulo de fichajes, el presidente de la entidad merengue apuntó que el 'no' a la Superliga dificulta aún más el panorama, pero no cierra la puerta al sueño del madridismo, Kylian Mbappé.

"No lo sabemos. Pero la Superliga venía a paliar los daños económicos de esta temporada. Si no viene Mbappé este año nadie se va a pegar un tiro. La gente sabe cómo soy y si no se hacen las cosas es porque no se puede. Pero los socios y los aficionados, está mal que yo lo diga, están contentos", afirmó.

"Es imposible que haya grandes fichajes si el dinero no fluye. No nos han dejado decir ni qué es la solidaridad. Vamos a seguir trabajando en esta Superliga", añadió

Seguidamente, Florentino incidió en que habrá una renovación de la plantilla, pero no una revolución propiamente dicha: "Tenemos a los mejores jugadores del mundo. La defensa es muy buena y ha durado mucho. El centro del campo es todo un ejemplo. Habrá que renovar la plantilla pero no hacer una revolución".

Por último, y a raíz de los rumores que han colocado a Cristiano Ronaldo de vuelta en el Real Madrid, Florentino aseguró que la información venía más por su "entorno", y al igual que dijo en 'El Chiringuito', descartó su fichaje.