Eden Hazard continúa con la recuperación de su último percance físico. Ya trabaja con sus compañeros y se espera que en las próximas semanas pueda volver a estar a las órdenes de Zinedine Zidane, que cuenta con numerosas lesiones en la plantilla.

Uno de los jugadores que mejor conoce a Hazard, Filipe Luis, ha concedido una entrevista a 'Daily Mail' en la que ha hablado del mediapunta, con el que compartió vestuario en el Chelsea.

Afirma que le falta "ambición" para ser el mejor futbolista del mundo. Hazard tiene mucho talento. Quizá le falte un poco de ambición para decir: 'Voy a ser el mejor jugador del mundo'. Porque podría serlo", explica.

Aunque, eso sí, tiene claro que es uno de los mejores: "Eden, junto con Neymar, es el mejor jugador con el que he jugado, junto a Messi también".

Su problema, según Filipe, son los entrenamientos: "Él no entrenaba bien, cinco minutos antes del partido jugaba al Mario Kart en el vestuario. Calentaba sin atarse los cordones de las botas. Pero nadie podía quitarle el balón".

Sobre Leo Messi, el lateral brasileño desgrana su habilidad para los regates: "Él improvisa. No tiene en mente el regate antes de que le llegue el balón. Observa el movimiento del defensa y, dependiendo de la posición de tu cuerpo, va de una forma u otra. Hubo partidos en los que fui demasiado lejos y me expulsaron. Pero él nunca me atacó; nunca dijo nada. Creo que le gustó, creo que le gustó ese tipo de desafío. Mis mejores partidos siempre fueron contra Messi, seguro".