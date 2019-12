El árbitro asistente en el partido de leyendas del Wanda Metropolitano Rafa Guerrero explica en El Chiringuito el porqué del enfrentamiento que tuvo con el exjugador del Real Madrid Luis Figo en los últimos segundos del encuentro.

"En los últimos segundos del partido, iban 6-6, levanto fuera de juego, que a lo mejor no era, y Luis Figo podía meter un gol", comienza a contar el colaborador de El Chiringuito. "Lo que yo no espero es que me haga un gesto como que estoy ciego completamente", desvela el árbitro.

Una actitud que sorprendió a Guerrero que en un principio pensaba que "era broma" y que tacha de "egoísta". "Le tuve que decir 'perdona', le tuve que pedir perdón porque iba a más y yo quería que acabara aquello, darnos la mano todos y ser felices", asegura el colaborador que zanja el desencuentro en el programa con un dardo: "Le deseo una feliz Navidad aunque no vea bien".