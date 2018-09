Fenati anuncia su retirada: "No correré nunca más"

Romano Fenati confesó en una entrevista la diario italiano 'la Reppublica' que no volverá a correr "núnca más" y que el Mundial "está cerrado" para él, después del incidente que tuvo con el piloto Stefano Manzi en el circuito de Misano..

"Ya no es mi mundo, demasiada injusticia. Yo me he equivocado, es verdad, pero a nadie le importa mi dolor. Yo no fui un verdadero hombre, no fui capaz manejar la ira, pero también Manzi pudo haberme matado", declaraba el italiano.

En otras declaraciones a 'la Gazzeta dello Sport', el de Ascoli recordaba el momento del incidente: "La sangre se me subió a la cabeza, la adrenalina se puso a mil y la cagué, después de varias provocaciones".

El piloto ironizaba tambien sobre su peculiar carácter: "Hay quien siempre se las arregla para mantener la calma, los que nunca hacen algo estúpido. Estaría súper bien (en su propio caso). Y si así fuera, yo no habría competido en moto pero habría entrado en el clero. Un momento de locura puede suceder a veces. Mira también lo que sucede a veces en el fútbol, pero repito, me equivoque, no debí haberme comportado así ".