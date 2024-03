Nuevo escándalo en el 'caso Superliga' después de que 'El Periódico de España' haya publicado parte de la declaración de Araceli Mangas, exintegrante del Comité de Ética de la Real Federación Española de Fútbol.

La que fuera miembro de la RFEF ha declarado ante la jueza que la cúpula de Luis Rubiales frenó un expediente abierto por la violación de varios exjugadores de la Arandina a una menor que tenía 15 años cuando se produjo la agresión sexual.

"Todo iba a la papelera", ha afirmado en relación a varios expedientes, no solo al del 'caso Arandina': "Todo lo que hicimos durante meses, es decir, muchos expedientes a problemas que hubo en el RCD Espanyol, de racismo en el estadio del RCD Espanyol, al entrenador de la Arandina, jugadores de la Arandina, todo, no sabemos dónde quedó. Por eso yo pedí la dimisión en el mes de septiembre [de 2020]".

"Me sentí incómoda, me sentí utilizada, me di cuenta de que todo el trabajo que hacía no servía para nada, éramos un paraguas, éramos una pantalla de cara a la sociedad y los medios de comunicación", ha añadido.

Esos informes eran remitidos a Miguel García Caba, quien fuera máximo responsable del Departamento de Integridad de la Federación que fue destituido el pasado mes de septiembre tras defender a Luis Rubiales por el beso no consentido a Jenni Hermoso.

"Tengo un correo en el que secretario general [Andreu] Camps dice que tenía conocimiento de que todo lo que habíamos enviado no había ido a ninguna parte", ha añadido en su declaración Araceli Mangas.

Cabe recordar que la Audiencia Provincial de Burgos condenó en diciembre de 2019 a penas de cárcel a tres exjugadores de la Arandina, aunque solo dos entraron en prisión. Según la exintegrante de la RFEF, este expediente se frenó por el propo entorno de Rubiales.