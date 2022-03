La primera temporada de Leo Messi después de dejar el Barcelona, la primera temporada de Leo Messi en el Paris Saint-Germain, no está saliendo como todos esperaban en París. Su rendimiento, muy lejos de lo visto en los últimos años. Y las críticas no cesan.

Sobre todo en los últimos días, en plena crisis en el vestuario del PSG con la caída en Champions League ante el Real Madrid y la derrota por 3-0 ante el Mónaco en la Ligue 1.

Jerôme Rothen, exfutbolista francés, ha asegurado en 'RMC' que "lo mejor" es que Messi "se marche del PSG". Una opinión que ha sido repetido últimamente en Francia: "Por el bien de todos...".

"Messi debería irse en junio. Esa es la sensación. Nunca se ha hecho un idilio entre Messi y el PSG", dice Rothen.

Además, ha cargado contra los jugadores sudamericanos del PSG: "Algunas cosas me chocan. No es el único que se ha visto que hace eso con el PSG. He visto jugadores sudamericanos que tienen una mala actitud cuando están mal físicamente y no juegan y luego van a la selección".

"Es una pena la relación que tienen con el PSG en la actualidad. ¿Estos diez días con la selección les harán sentirse mejor y mejorar las cosas con el PSG? Sigo siendo muy escéptico al respecto", sentencia.