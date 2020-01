El Chiringuito pudo hablar en exclusiva con el padre de Edinson Cavani, delantero uruguayo del PSG, sobre la posible salida de su hijo en el mercado de invierno rumbo al Atlético de Madrid.

Luis Cavani cree que el PSG está siendo "injusto" con su hijo, confirmando la información desvelada en los últimos días por Josep Pedrerol, que adelantó que Cavani había pedido salir del club parisino.

"Por orden de la directiva del PSG, no lo quieren vender hasta que no termine la Champions. Le necesitan para los octavos de final, son cosas muy particulares. Creo que ya hablaron y que se porque no le dejaba el técnico, pero sé que está con ganas de irse, porque creo que es un jugador que necesita jugar, y hoy está jugando 3 ó 6 minutos", comenta.

Afirma que le gustaría que su hijo se decantase por la oferta del Atlético de Madrid, dando de lado el interés que otros equipos de la Premier han mostrado en él. "'Cholo' -Simeone- es un técnico con mucha personalidad, todos los jugadores responden", opina.