Josep Pedrerol, presentador de 'El Chiringuito', explicó en exclusiva cómo fue la propuesta de Josep María Bartomeu a Leo Messi para que siguiera en el Barça a cambio de que él se quedara.

La comunicación fue a través de un mensaje, pero el futbolista argentino no ha contestado a su presidente, según contó Pedrerol.

"Me cuentan que Bartomeu está empeñado en que Messi siga. Le manda un mensaje y Messi no le ha contestado. No sé a quién favorece más ese mensaje", explica el presentador.

"Si tú te vas por mi culpa que sepas que yo dimito mañana", detalla Pedrerol que decía el citado mensaje.

Durante la tarde del jueves 'TV3' informó que el presidente del Barça estaba dispuesto a dimitir a cambio de dos condiciones: una aparición pública de Messi en la que dijera que él es el problema y que estaba dispuesto a quedarse.

No parece que el jugador esté dispuesto a dar marcha atrás en su decisión de abandonar Barcelona. Y ya hay varios equipos que han tomado ventaja: el Manchester City y el Paris Saint-Germain comienzan a mover sus piezas.