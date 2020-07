James Rodríguez se encuentra en el ostracismo en el Real Madrid. No cuenta para Zinedine Zidane y sólo ha participado en un partido desde el regreso del confinamiento. Fue titular ante la Real Sociedad... y nada más.

Y Edu Aguirre contó una importante exclusiva en 'El Chiringuito' sobre el momento que atraviesa el colombiano en el Real Madrid. "James ha llegado a su límite mental. Su límite de no soportar jugar", explica.

"James habla con Zidane y le pide no viajar a Bilbao porque cada vez que no juega y no se siente importante, y Zidane no le hace sentir importante, es como si se le clavara un cuchillo en el corazón", relata el tertuliano.

"Cada partido es un sufrimiento más para él. No aguanta más. Hablan y le pide no ir: 'Míster, para ir viajar, estar en el hotel, ver el partido y no jugar me quedo en casa entrenando. Y preparándome para el futuro. Usted no cuenta conmigo'", le dijo el atacante.

"Y aquí es donde Zidane se ve que ha sido jugador", afirma Aguirre. "Y entiende a James. Acepta la situación. Está sufriendo. Solo mira al futuro. Es un tema mental del jugador", sentencia.